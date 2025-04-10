В Старых Химках 16 апреля пройдет выездная администрация

16 апреля выездная администрация начнет работу в Старых Химках. Представители управлений и городских служб ответят на вопросы жителей и зафиксируют предложения по развитию округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Профильные специалисты проведут прием с 18:00 до 20:00 по адресу: микрорайон Клязьма-Старбеево, улица Первомайская, 6 (школа «Триумф»). Для оформления обращения при себе необходимо иметь паспорт.

В рамках встречи каждый житель сможет получить консультацию и обратиться к профильным специалистам по вопросам безопасности, здравоохранения, ЖКХ, социального обеспечения, предпринимательства. Формат выездной администрации востребован среди горожан, так как позволяет решать вопросы оперативно.

Каждый желающий может предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры, подать заявки на проведение ремонтных работ или оставить отзыв онлайн. Для этого необходимо отсканировать специальный QR-код и заполнить форму.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.