В США за полгода погибло 62% коммерческих пчел из-за устойчивого клеща

В США за шесть месяцев погибло 62% коммерческих пчел из-за клеща Varroa destructor, устойчивого к инсектицидам, сообщает kp.ru .

Основной причиной массовой гибели стал клещ Varroa destructor, который не только паразитирует на пчелах, но и переносит опасные заболевания. Исследования показали, что все собранные клещи оказались устойчивы к инсектициду, который ранее считался эффективным средством борьбы.

Доктор биологических наук, старший научный сотрудник Института биохимии и генетики УФИЦ РАН Елена Салтыкова пояснила, что этот вид клеща давно известен российским пчеловодам.

«Этот вид клеща пришел к нам из Южной Кореи и Китая еще в 1960-х годах, и мы научились с ним бороться. Соответствующие препараты у нас есть. Но расслабляться не стоит. И к катастрофе в США надо внимательно присматриваться», — рассказала Салтыкова.

По ее словам, в США причиной гибели пчел стал не только клещ, но и неправильное питание насекомых на коммерческих пасеках, где пчел используют для опыления определенных культур. Это привело к снижению иммунитета пчел, чем и воспользовался паразит. Кроме того, постоянное применение одного препарата привело к устойчивости клеща.

Салтыкова рекомендовала российским пчеловодам не злоупотреблять химическими обработками и чередовать препараты, чтобы избежать появления устойчивых паразитов. Она также посоветовала использовать муравьиную и щавелевую кислоты для обработки ульев.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.