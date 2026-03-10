сегодня в 06:09

В США рассчитывают улучшить отношения с РФ с помощью культуры

Глава комиссии по изящным искусствам США Родни Кук рассказала, что в ближайшее время рассчитывает обсудить с президентом Дональдом Трампом культурные связи между Россией и Соединенными Штатами, сообщает РИА Новости .

«Я предполагаю встретиться с ним в скором времени. Если президент нуждается в моем совете, он знает, что я могу», — отметил Кук.

Глава комиссии выразил уверенность в том, что искусство, культура и общие духовные корни могут помочь двум странам наладить взаимоотношения.

Он отметил, что такой опыт уже был в прошлом.

