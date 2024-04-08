В США предрекли Украине скорую потерю еще одного города

Бывший разведчик вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что Украина не сможет долго удерживать Харьков и скоро его потеряет, пишет РИА Новости со ссылкой на интервью YouTube-канала Dialogue Works.

Риттер пояснил, что киевский режим продолжительное время удерживал Харьков, где прятались националисты, но Россия переломила ситуацию в свою сторону. Эксперт уверен, что до падения города остались считанные недели.

«Я убежден, что Украина будет вынуждена сдать Харьков в ближайшие недели, так как она не может его больше удерживать», — заявил Риттер.

Аналитик считает, что Москва сможет занять любой город Украины, так как ВСУ не могут обеспечивать устойчивую оборону.

Ранее сообщалось, что несколько российских ударов привели к сбою в электроэнергии на территории Харькова. Военнослужащие выполняют задачу по устранению инфраструктуры противника.