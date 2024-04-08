В Харькове серия взрывов ВС РФ привела к сбоям в электричестве

Котенок: серия взрывов в Харькове привела к серьезным сбоям в электроснабжении

Российские военные продолжают наносить массированные удары по инфраструктуре противника на харьковском направлении, сообщил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале .

Серия взрывов прогремела ближе к югу от Харькова. Это привело к серьезным проблемам с электроэнергией.

Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленную задачу и уничтожают критическую инфраструктуру киевского режима в регионе.

Воздушная тревога в Харькове была объявлена вечером 7 апреля. Также сигнал был в Днепропетровской области.