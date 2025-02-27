В США назвали похитителей полутора миллиардов долларов с криптобиржи

сегодня в 05:29

ФБР обвинило хакеров из КНДР в краже 1,5 млрд долларов с криптобиржи ByBit

Федеральное бюро расследований США обвинило власти Северной Кореи в организации кражи криптовалюты Ethereum на сумму 1,5 млрд долларов с биржи ByBit. сообщает «КоммерсантЪ» .

По данным американской спецслужбы, Пхеньян финансировал деятельность не менее четырех групп хакеров.

Злоумышленники через специальные программы, замаскированные под инструменты для торговли криптовалютой, смогли вывести с биржи полтора миллиарда долларов. Эти средства затем были распределены по различным счетам для последующей легализации.

В ФБР призвали операторов криптовалют блокировать транзакции с похищенными деньгами.

Ранее предположительно украинские кибермошенники взломали российский сервис для кредитных операций под залог автомобилей.