Украинские хакеры взломали крупную российскую МФО CarMoney

Киберпреступники подвергли атаке одну из самых крупных микрофинансовых организаций в России CarMoney, специализирующейся на выдаче займов под залог машин. По заявлениям взломщиков, они завладели личными данными ряда работников Минобороны РФ и спецслужб, которые получали кредиты.

Сервера микрофинансовой организации взломали ночью с 17 на 18 февраля. Ближе к утру заемщики получили необычное сообщение. В нем было сказано, что проект якобы закрывается и погашать долг больше не придется.

Затем сайт CarMoney перестал работать. Приложение тоже не открывалось.

На следующий день представители компании сообщили, что их инфраструктуру атаковали хакеры. Сообщение о том, что долги прощены, владельцы бизнеса не отправляли.

На время исправления последствий инцидента, представители CarMoney пообещали, что не будут начислять неустойку за просроченные платежи. Через некоторое время сайт компании начал работать снова. Погасить долг можно было только с помощью технической поддержки. При этом приложение так и не заработало.

Затем 20 февраля украинские хакеры заявили, что это они взломали инфраструктуру CarMoney. Киберпреступники утверждают, что якобы даже завладели личными данными сотрудников Минобороны и спецслужб РФ. В виде доказательства они приложили скриншот ряда анкет «непростых» заемщиков.

Ранее сообщалось, что хакеры крадут деньги россиян с помощью NFC-модулей смартфонов.