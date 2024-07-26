В США нашли 148-летнее послание в бутылке, претендующее на рекорд Гиннесса

В США женщина гуляла по берегу и обнаружила бутылку, в которой оказалось 148-летнее письмо, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Philadelphia Inquirer.

Неожиданную находку сделала американка Эми Смит Мерфи. Она гуляла по пляжу города Оушен-Сити и заприметила на берегу бутылку зеленого цвета. Внутри лежало письмо, причем на вид оно было очень старым. Откупорив бутылку дома вместе с родственниками, она так и не смогла разобраться в написанном.

Женщина отнесла находку экспертам, а также показала ее пользователям Reddit. В Сети ей удалось узнать, что бутылка была произведена в 1870-е годы. А одна сторона из письма выглядела точь-в-точь как визитная карточка популярной в XIX веке американской компании.

Кроме того, в письме была надпись: «Яхта „Нептун“ у берегов Атлантик-Сити. Нью-Джерси. 6 августа — 76».

Мерфи расшифровала «76» как 1876 год. Она считает, что именно тогда бутылку с письмом выбросили в воду. А автором послания мог стать капитан яхты «Нептун».

Женщина уже обратилась в комиссию Книги рекордов Гиннесса. Она уверена, что письмо в бутылке будет зарегистрировано как самое старое в мире из всех найденных ранее. Сейчас таковым считается послание от 1886 года.