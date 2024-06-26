В США добились отмены ограничений возраста для смены пола

Чиновники из Минздрава США надавили на Всемирную профессиональную ассоциацию по здоровью трансгендеров (WPATH), чтобы те исключили возрастные ограничения для проведения операций в подростковом возрасте из руководящих документов, сообщает РБК.

Главой Минздрава США является женщина-трансгендер Рэйчел Левин. В проекте рекомендаций WPATH в конце 2021 года минимальный возраст для операции составлял 14 лет для гормонального лечения, 15 лет для мастэктомии, 16 лет для увеличения груди.

Что касается России, Верховный суд признал деятельность международного общественного движения ЛГБТ* экстремистской и запретил ее деятельность на территории РФ.

Также в стране приняли закон, запрещающий смену пола за исключением вмешательств, связанных с лечением врожденных аномалий или пороков развития, генетических и эндокринных заболеваний.

* экстремистское движение, запрещенное в России.