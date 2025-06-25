В среду на большей территории Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности

25 июня на большей территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Истринском лесничестве — I класс пожарной опасности. В Егорьевском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Ступинском и Шатурском — III класс. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

26 июня на большей территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Дмитровском, Егорьевском, Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском, Ногинском и Орехово-Зуевском лесничествах — I класс пожарной опасности, в Виноградовском, Ступинском и Шатурском — III класс.

27 июня на большей территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Волоколамском, Дмитровском, Егорьевском, Клинском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — I класс пожарной опасности, в Подольском и Ступинском — III класс.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — плюс 16-20С, ночью — плюс 9-14С. Синоптики обещают преимущественно малооблачную погоду, возможны короткие дожди.

В случае обнаружения возгорания просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8(800)100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.