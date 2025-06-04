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В среду на большей части Подмосковья ожидается IV класс пожарной опасности

В среду на большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, в Луховицком, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — I класс пожарной опасности, в Виноградовском, Егорьевском, Подольском и Шатурском — II класс, в Дмитровском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Талдомском — III класс. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

5 июня на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Егорьевском, Луховицком, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском и Ногинском — IV класс.

6 июня на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Луховицком лесничестве, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском и Ногинском — IV класс.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет –плюс 20-24С, ночью –плюс 7-14С. Синоптики обещают малооблачную погоду, возможны кратковременные дожди.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8(800)100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.