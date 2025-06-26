В СПЧ озвучили три версии появления в Москве листовок о многоженстве

Наиболее вероятной причиной появления листовок о многоженстве в Москве является деятельность украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО), заявил председатель Национального антикоррупционного комитета и член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Кирилл Кабанов в своем Telegram-канале . По его словам, есть и другие версии о том, кто и как мог организовать такую провокацию.

Кабанов рассказал, что самая распространенная теория гласит, что листовки о многоженстве по столице расклеили по заданию «радикально настроенных сторонников консервативных русских объединений». В этом контексте, по словам правозащитника, чаще всего упоминают организации «Русская община», «Северный человек» и прочие. По мнению Кабанова, эта версия «уж слишком прямолинейна, чтобы быть в нее поверить».

«Эти объединения совершенно не заинтересованы в имидже провокаторов и экстремистов. Наоборот, они пытаются стать максимально легальными и „чтут уголовный кодекс“», — написал Кабанов.

Вторая версия — листовки расклеили исламистские радикалы, и это утверждение популярно в консервативных православных кругах, отметил Кабанов. Сторонники этой интерпретации пытались подозревать в скандале Духовное управление мусульман (ДУМ) России, отметил Кабанов. В ДУМ, в свою очередь, неоднократно заявляли, что не причастны к распространению этих пропагандистских материалов

Как полагает член СПЧ, наиболее вероятный заказчик расклейки провокационных листовок — ЦИПсО.

«Но есть и третья версия, к сожалению, имеющая куда большую перспективу оказаться реальностью. Листовки за толику малую изготавливают и расклеивают сбитые с толку профессиональными провокаторами из ЦИПсО молодые (или не очень) люди», — написал Кабанов.

По его словам, в этой ситуации ясно одно: «наши враги активно, последовательно и, надо признать, профессионально пытаются разжечь межнациональную и межрелигиозную рознь в тылу воюющей страны». Кабанов подчеркнул, что российское общество не должно поддаваться на такие провокации.