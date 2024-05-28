В соццентре Серпухова для детей с ОВЗ проводят занятия по домоводству

В комплексном центре «Серпуховский» для детей с ОВЗ проводятся занятия в рамках реабилитационной программы по «Домоводству». Маленькие подопечные в возрасте от 4-х до 18 лет получают кулинарные знания и применяют их на практике. В копилке приготовленных блюд у ребят торты, пирожные, супы, вторые блюда, салаты и многое другое. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

Такой метод реабилитации играет большую роль в приобретении (или восстановлении утраченных в результате болезни) навыков по самообслуживанию, самоуходу и физической независимости в бытовых условиях. Формирование у детей навыков ведения домашнего хозяйства является одной из задач специалистов центра. На занятиях по домоводству ребята учатся практическим умениям.

Маленькие поварята приходят на занятия по «Домоводству» в городе Пущино на полустационарный курс по адресу: Пущино мкрн. «АБ», дом № 21А.

Если у вас есть необходимость получать услуги в центре реабилитации «Серпуховский», то обратитесь по адресам отделений:

Серпухов, ул. Лермонтова, дом № 54А, телефон: 8 (496) 737-50-48;

Серпухов, ул. Советская, дом № 34 (отделение активного долголетия), телефон: 8 (496) 772-75-27;

Пущино, мкр. «АБ», дом № 21А, телефон: 8 (496) 773-18-70;

Протвино, ул. Мира, дом № 10, телефон: 8 (496) 774-29-59.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.