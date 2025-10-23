сегодня в 05:59

В Соцфонде рассказали о повышении страховых пенсий в 2026 году

Глава Соцфонда Сергей Чирков рассказал, что в 2026 году страховые пенсии повысят более 38 млн россиянам, пишет ТАСС .

Он добавил, что средний размер пенсий по старости по сравнению с 2025 годом увеличится почти на 2 тыс. рублей.

«Таким образом, в результате средний размер страховой пенсии по старости увеличится на 1,9 тыс. рублей и превысит 27 тыс. рублей», — отметил Чирков.

В 2026 году нескольким категориям граждан проиндексируют выплаты, в том числе будет увеличена пенсия. Об этом ранее заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Пенсии вырастут на 7,6% с 1 января. Размер пенсии по старости в среднем составит 27 117 рублей на конец 2026 года.