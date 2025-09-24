В сотне сел и деревень Подмосковья интернет стал быстрее

Жители ста подмосковных деревень, садовых товариществ и сел получили доступ к мобильному интернету на скорости до 195 Мбит/с. Работы по модернизации затронули как ближние, так и отдаленные районы области, включая Раменский, Одинцово, Серпухов, Волоколамск и Наро-Фоминск, сообщила пресс-служба МегаФона.

При возведении новых и модернизации существующих объектов связи специалисты МегаФона принимали во внимание особенности рельефа и плотность населения в каждой конкретной локации. Вдоль проселочных дорог оператор разместил базовые станции, оснащенные антеннами с высоким коэффициентом усиления и поддержкой технологии MIMO 2×2, что повышает стабильность сигнала и скорость подключения. Непосредственно в границах населенных пунктов телеком-оборудование функционирует в нескольких частотных диапазонах одновременно, что позволяет наращивать скорость передачи данных без перегрузки сети.

Благодаря этому жители могут без помех работать удаленно, смотреть видео в высоком разрешении и применять современные цифровые сервисы. Поддержка технологий интернета вещей (IoT) открывает возможности для управления системами «умного дома», подключения различных датчиков и автоматизации бытовых процессов. Абоненты также получили доступ к технологии VoLTE, которая обеспечивает параллельное использование мобильного интернета во время голосового вызова.

«Для многих жителей Подмосковья оставаться за городом круглогодично или на зимнее время стало привычкой. И им важно оставаться на связи и иметь доступ к высокоскоростному мобильному интернету, как и жителям крупных городов. Это важно и для удаленной работы, отдыха и онлайн-учебы. Мы продолжаем работу над ликвидацией цифрового неравенства, обеспечивая сельских жителей качественным сервисом на уровне крупных городов», — отметил директор московского отделения МегаФона Виктор Югай.

Улучшения затронули сотню небольших населенных пунктов в округах Подмосковья, таких как Раменское, Серпухов, Одинцово, Балашиха, Волоколамск, Дмитров, Домодедово, Ленинский, Егорьевск, Истра, Кашира, Клин, Красногорск, Можайск, Ногинск, Наро-Фоминск, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Подольск, Пушкино и другие.

В августе текущего года МегаФон завершил первый этап масштабной программы рефарминга сети, в рамках которой сети предыдущих поколений переводятся на 4G. Результатом этих работ стал рост средней скорости скачивания на 11%, а скорости загрузки — более чем на 4%.