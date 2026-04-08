В «Сорок сороков» считают, что в РФ нужно создать собственный «Дисней»

Мультипликационная госкорпорация, которая будет аналогом американского «Диснея», нужна в России, сообщили РИАМО в правозащитном центра «Сорок сороков».

В организации считают, что в стране должна быть мультипликационная госкорпорация, которая на постоянной основе будет создавать творческий продукт для детей с правильными смыслами.

«Ведь без пафоса можно сказать, что Россия сейчас — последний оплот традиционных ценностей в мире, и мы должны всячески это укреплять, и в первую очередь среди тех, кто только познает мир. Если правильные смыслы не вложим мы, неправильные вложат другие», — сказали в «Сорок сороков».

8 апреля отмечается День российской анимации. В этот день в 1912 году состоялась премьера первого отечественного мультипликационного фильма — «Прекрасная Люканида, или Война рогачей с усачами».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.