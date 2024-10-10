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В Солнечногоске расчистят 10 прудов в 2024 г

Пруды и прилегающие к ним территории очищают в городском округе Солнечногорск. В этом году работы проводят на 10 водных объектах. Они расположены в деревнях Обухово, Стегачево, Барское-Мелечкино, Судниково, Вельево, Дубинино, Ростовцево, Сергеевка, Холмы и дачном поселке Поварово, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сейчас подрядчик ведет расчистку водоема в Обухово: удаляет сухостойные и аварийные деревья, заросли кустарников, извлекает мусор и убирает лишнюю растительность из воды.

«Водоемы по мере их замусоривания и зарастания нуждаются в расчистке. Эти работы мы проводим для восстановления экологического баланса на прудах», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Списки прудов для очистки составляют по обращениям жителей и результатам мониторинга. Сотрудники отдела экологии осматривают водоемы, отмечают наличие и объем загрязнения и включают объекты в план. Работы ведут по программе «Экология и окружающая среда».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, глава региона поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.