В Солнечногорске жители выберут муниципальную управляющую компанию для своего дома

Начиная с октября этого года жителям округа станут доступны услуги муниципальной управляющей компании на базе МБУ «ДЕЗ г. о. Солнечногорск». Такой формат управления направлен на повышение качества коммунальных услуг, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Основным преимуществом для жителей станет возможность контролировать расходы на содержание жилья. Кроме того, благодаря единой диспетчерской службе специалисты смогут оперативно решать проблемы с отоплением, водоснабжением и электричеством. Новые требования по качеству работ касаются также уборки в подъездах и на придомовой территории.

«Мы стремимся обеспечить нашим жителям комфортные условия проживания и высокое качество коммунальных услуг. Создание муниципальной управляющей компании — это важный шаг в этом направлении. Такой подход позволит сделать процесс управления домами более прозрачным, эффективным и подотчетным перед жителями», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Новая форма управления призвана обеспечить стабильное и непрерывное обслуживание жилья, поскольку частные УК иногда прекращают свою деятельность или меняют владельцев, оставляя жителей без сервиса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.