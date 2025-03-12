В Солнечногорске запустили проект на сохранение исторической памяти и патриотизма

Проект «Единой России» «Успех V единстве поколений» стартовал в Солнечногорске. Он нацелен на сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание. Эти темы подняли на заседании фракции партии в cовете депутатов округа, сообщает пресс-служба администрации округа.

Секретарь местного отделения «Единой России» Константин Михальков подчеркнул важность объединения поколений. Он отметил, что сейчас в стране ведут большую работу по созданию единого подхода к патриотическому воспитанию, привитию любви и уважения к отечеству.

«Мы вместе с партией «Единая Россия» опираемся на лучший опыт, который уже доказал свою эффективность: системная работа, в которой участвуют школы, общественные организации, ветераны, бойцы СВО. Мы говорим о героях, поддерживаем тех, кто вернулся, и показываем молодёжи, что быть патриотом — это честь», — подчеркнул Константин Михальков.

В Солнечногорске проект «Успех V единстве поколений» курирует руководитель фракции партии в совете депутатов округа Ольга Гончар.

Он будет включать множество мероприятий по поддержке защитников России, формированию активного гражданского общества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.