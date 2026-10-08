В Солнечногорске заменят окна в домах Поварово и Лыткино после атаки БПЛА

Жителям Поварово и Лыткино в городском округе Солнечногорск в ближайшие дни начнут устанавливать окна и восстанавливать балконное остекление, поврежденные после атаки беспилотников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

7 октября сотрудники администрации городского округа Солнечногорск и начальники территориальных управлений обследовали пострадавшие после атаки беспилотников квартиры. Они посетили дома № 4, 7 и 9 в микрорайоне Локомотивный в Поварово и дом № 5 в Лыткино, пообщались с жителями, зафиксировали повреждения и записали контакты владельцев пострадавшего имущества.

«С первого дня после атаки БПЛА жителям оказывается необходимая помощь. Важно оперативно оценить повреждения, зафиксировать обращения и организовать восстановительные работы. Специалисты остаются на связи с жителями и помогают решать возникающие вопросы», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Сотрудники МБУ «ДЕЗ г.о. Солнечногорск» уже приступили к замерам. В ближайшие дни управляющая компания «Креатив» начнет устанавливать окна и восстанавливать балконное остекление.

Новости округа публикуются в канале Солнечногорск.Главное в МАКС, а также в канале главы округа Константина Михалькова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что беспилотник атаковал жилой дом на бульваре Космонавтов в Красногорске. Пострадали 5 человек, среди них 1 ребенок.

«Пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая поддержка», — сказал Воробьев.