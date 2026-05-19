В Солнечногорске выявили нарушения благоустройства в центре города

Пеший обход центральной части Солнечногорска прошел 18 мая с участием представителей администрации и жителей. Участники проверили состояние улиц и общественных пространств от станции «Подсолнечная» до городского парка и зафиксировали ряд нарушений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Маршрут охватил привокзальную и Советскую площади, улицу Советскую, подземный переход через Ленинградское шоссе и территорию у входа в парк. В ходе осмотра участники отметили недостатки содержания и благоустройства, которые влияют на комфорт горожан.

Особое внимание уделили состоянию площади перед вокзалом, отсутствию тротуара и пешеходной разметки, благоустройству у памятника Ленину и входа в музыкальную школу. Также зафиксировали проблемы с содержанием подземного перехода, нехватку урн, демонтированные или частично недостроенные нестационарные торговые объекты и необходимость кронирования деревьев.

«Выявили большое количество замечаний по прилегающей территории, которые напрямую влияют на комфортность пребывания. Пообщались с жителями, учтем все замечания и предложения в своей работе. Будем проводить по два — три таких обхода каждую неделю, чтобы привести город в порядок», — сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Начальник управления благоустройства и содержания территории Андрей Макаровский сообщил, что такой формат обхода проводится уже в третий раз в текущем теплом сезоне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.