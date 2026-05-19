Электросталь подготовилась к пожароопасному сезону 2026 года

Пожароопасный сезон действует в Подмосковье и Электростали с 20 апреля 2026 года. В округе организованы патрулирование, мониторинг термических точек и подготовка сил к возможным ЧС, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С начала пожароопасного периода администрация Электростали совместно с сотрудниками Ногинского лесничества, подразделениями надзорной деятельности МЧС по Московской области и полицией проводит регулярные рейды. Ежедневное патрулирование также осуществляет дежурная смена ПСО МУ «АСС г.о. Электросталь». Обстановку контролируют через спутниковое приложение, фиксирующее термические точки, во взаимодействии с ГУ МЧС России по Московской области и авиацией Мособллеса.

В ходе командно-штабных учений уточнен план предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведен смотр готовности сил и средств городского и объектовых звеньев МОСЧС. Для реагирования на природные пожары определены 39 человек личного состава и 14 единиц техники. С 19 мая МБУ «Благоустройство» приступит к опашке населенных пунктов протяженностью 28,5 км и шириной 4 метра.

В округе ведется информационная работа, размещены противопожарные баннеры, проведена встреча с председателями СНТ. В лесах запрещено разводить костры, использовать пиротехнику, выжигать траву и совершать другие действия, способные привести к возгоранию. При обнаружении пожара необходимо сообщить по телефону 01 или 112. Небольшой очаг можно попытаться потушить водой или землей, при угрозе распространения огня следует немедленно покинуть опасную зону.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.