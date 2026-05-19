В Химках капремонт Луневской школы выполнили на 55%

Капитальный ремонт Луневской школы в Химках выполнен более чем на 55%. 18 мая глава округа Инна Федотова вместе с родителями и педагогами проверила ход работ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Капитальный ремонт учреждения проходит по Народной программе «Единой России». В настоящее время на объекте ведут фасадные и кровельные работы, обновляют внутренние помещения, монтируют инженерные системы и благоустраивают прилегающую территорию.

«Наша цель — создать для детей комфортную, современную и безопасную школу, в которую хочется приходить каждый день. И мы обязательно этого добьемся», — подчеркнула Инна Федотова.

Особое внимание уделят оформлению здания. Лунёвская школа вошла в проект «Моя школа, моя история». На стенах появятся изображения исторических мест округа, в том числе усадьбы «Середниково».

Школа рассчитана на 800 учеников и играет важную роль для жителей микрорайона. После завершения работ учреждение станет современным образовательным пространством.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.