В Солнечногорске вручили награды за благоустройства воинских памятников

В Тимоново у мемориала «Братская могила советских воинов 1941 г.» состоялось торжественное вручение благодарственных писем за помощь в благоустройстве памятников ВОВ, сообщили в пресс-службе администрации Солнечногорского округа.

С приветственными словами выступили первый заместитель главы округа Александр Кузьмин, руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Ольга Гончар и уполномоченный главы по территориальному отделу Солнечногорска Эдуард Машковцев.

Благодарности главы округа получили руководители и коллективы, внесшие личный вклад в подготовку и проведение мероприятий, посвящённых 80-летию Победы: генеральный директор «ТК-Строй» Вячеслав Тюрин, предприниматель Николай Аксенов, гендиректор «РДЭ-Инжиниринг» Алексей Шеховцев и его заместители Александр Жарков и Никита Майков, коллектив фонда «Начинание» во главе с Юлией Винтер. Также благодарность получила руководитель студии бального танца Ирина Заика за организацию «Вальса Победы» и плодотворное сотрудничество.

«Вечный огонь, монументы и обелиски — не просто дань памяти погибшим героям, но и призыв живущим быть достойными их подвига. Хочу поблагодарить всех присутствующих за то, что оперативно откликнулись и делали это от чистого сердца. Спасибо, что вложили силы и душу в реставрацию мемориалов нашего округа», — отметил первый заместитель главы г. о. Солнечногорск Александр Кузьмин.

Кроме того, благодарственное письмо вручили директору Тимоновской школы Станиславу Курасову за участие в патриотическом проекте «Успех в единстве поколений» и подготовку школьников к «Вальсу Победы». Также он организовал сбор макулатуры, вырученные средства от которого пошли на покупку генератора для бойцов СВО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.