В Солнечногорске волонтеры помогают жителям проголосовать за благоустройство

Голосование за объекты благоустройства на 2027 год проходит в Солнечногорске при поддержке волонтеров Подмосковья. Они информируют жителей о проектах и помогают проголосовать на месте, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Волонтеры Подмосковья разъясняют жителям, какие общественные территории участвуют во Всероссийском голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Победителей определят по количеству набранных голосов, поэтому важна активность жителей.

20 мая волонтеры провели очередной обход территории парка и набережной. К информированию присоединился депутат совета депутатов, член партии «Единая Россия» Александр Поляков.

«Совместно с волонтерами собираем голоса. Благоустройство будет осуществляться по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» при поддержке партии «Единая Россия». Проголосовать может каждый, кому исполнилось 14 лет», — отметил Александр Поляков.

От округа на голосование вынесены сквер «Долголетие» в поселке Андреевка и яблоневый сад рядом с домом 7А в поселке Смирновка. Сделать выбор можно до 12 июня на сайте https://pos.gosuslugi.ru/lkp/fkgs/home/, выбрав Московскую область и нужный объект. В случае победы территории ждет комплексное благоустройство с заменой покрытия, озеленением, установкой малых архитектурных форм и освещения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.