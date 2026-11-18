В Солнечногорске устроили шоу пузырей для детей из семей участников СВО

Дети из семей участников специальной военной операции 17 ноября посетили благотворительный праздник в Доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске. Гостями мероприятия стали более 240 семей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздник организовали при поддержке администрации городского округа и ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска. Главной частью программы стало интерактивное шоу мыльных пузырей с музыкальным сопровождением и спецэффектами.

Артисты Максим и Виктория Черкасовы представили новую программу «Странники пустыни» с фокусами и световыми эффектами. Каждый желающий мог оказаться внутри огромного мыльного пузыря.

«Для нас важно, чтобы семьи участников СВО чувствовали поддержку. Праздник подарил детям яркие эмоции, ощущение заботы и возможность побыть в атмосфере добра и сказки», — сказала советник главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

В фойе работали площадки с творческими мастер-классами, патриотическим аквагримом и подвижными играми. Детей развлекали сказочные герои и ростовая кукла Чебурашки. Гости младшего возраста получили памятные сюрпризы.

Новости округа доступны в МАХ в каналах «Солнечногорск. Главное» и главы Константина Михалькова.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.