В Солнечногорске установили умную дорожку для реабилитации

В Андреевскую поликлинику Солнечногорска поступила беговая дорожка «Реатерра» для медицинской реабилитации пациентов после инсультов и других заболеваний. Оборудование закупили по региональной программе «Здравоохранение Подмосковья» и народной программе партии Единая Россия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новый аппаратный комплекс помогает пациентам с неврологическими и кардиозаболеваниями, а также с нарушениями опорно-двигательной системы восстанавливать активность, координацию движений и кровообращение. Дорожка рассчитана на людей ростом от 80 см и весом до 150 кг. Нагрузку можно настраивать индивидуально, а управление осуществляется через сенсорный дисплей или дистанционно. Система биологической обратной связи контролирует частоту сердечных сокращений и скорость ходьбы и подает сигнал при отклонениях, также предусмотрено экстренное отключение.

Оборудование оснащено системой разгрузки с разборным каркасом и электроподъемом. Это позволяет фиксировать пациента и ставить его на беговое полотно даже в случае, если он не может стоять самостоятельно.

«В Андреевской поликлинике очень развит третий этап реабилитации — амбулаторный. Он доступен для всех жителей округа. Здесь работают индивидуальные и общий тренажерные залы, кабинет эрготерапевта, проводится массаж, поэтому новое оборудование крайне востребовано», — отметила главный врач Солнечногорской больницы Лариса Борисова.

Заведующий реабилитационным отделением Андреевской поликлиники Дмитрий Макаров подчеркнул, что дорожка адаптируется под каждого пациента.

«Датчики контроля шага позволяют отслеживать, на какую ногу человек заваливается. Специалист корректирует движения, чтобы сформировать ровную походку и повысить толерантность к физическим нагрузкам», — сказал Макаров.

Направление на реабилитацию выдают профильные специалисты во время приема, после чего врач-реабилитолог формирует индивидуальный курс восстановления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.