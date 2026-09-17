В Солнечногорске установили детскую площадку на улице Красной

Детскую игровую площадку площадью 200 кв. м установили во дворе дома № 125 на улице Красной в Солнечногорске. Работы выполнили по программе министерства благоустройства Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во дворе дома № 125 на улице Красной завершили установку детской игровой площадки площадью 200 кв. м. Здесь разместили игровой городок с горкой, качелями и каруселью для детей разных возрастов.

Специалисты разработали грунт, обустроили асфальтовое основание, уложили резиновое покрытие и смонтировали ограждения. Подрядчик завершает благоустройство территории: подсыпает растительную землю и готовит почву для газона.

«Раньше это была транзитная зона, здесь никого не было, и все ходили в наш двор, а теперь наоборот. Сюда приходит много многодетных, дети разных возрастов, и здесь есть чем заняться и тем, кто постарше, и тем, кто помладше — это удобно. Мы этого очень ждали, огромное материнское спасибо», — поблагодарила жительница Солнечногорска Регина Колоева.

В 2026 году по программе министерства благоустройства Московской области в городском округе установили пять детских площадок. Ранее их заменили на улицах Баранова, 5, Советской, 11, в Военном городке, 11, а на улице Молодежной, 5 модернизировали «губернаторскую» площадку площадью 450 кв. м.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.