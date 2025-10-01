В Солнечногорске стартовала осенняя призывная кампания

В городском округе Солнечногорск стартовал осенний призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву. Он продлится до конца текущего года — 31 декабря. Служба в армии займет ровно один год — 12 месяцев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проходящих службу по призыву военнослужащих не будут привлекать к участию в выполнении задач СВО. Всех призывников направят в пункты постоянной дислокации соединений и частей на территории России.

Оповещение граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, будет осуществляться в бумажном виде. Они будут доводиться как лично призывникам под расписку, так и заказными письмами. Также будут применяться электронные повестки. Отметим, что неявка в военкомат после получения повестки без уважительной причины грозит штрафом от 10 до 30 тысяч рублей.

«Служба в армии — это конституционный долг и почетная обязанность каждого гражданина России. Это тот самый важный этап в жизни, который закаляет характер, учит ответственности и дает возможность обрести мужество и стойкость», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Адрес Военного комиссариата городского округа Солнечногорск: улица Красная, д. 84. Телефон горячей линии: 8(495)994-13-61; 8(495)994-06-60; моб. 8 925 323-34-22.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.