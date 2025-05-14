В Солнечногорске с почестями перезахоронили останки воинов ВОВ

На братской могиле в Тимонове состоялось торжественное захоронение 11 павших воинов, погибших в годы ВОВ. Останки обнаружили в ходе проверки ранее перенесенного воинского захоронения в деревне Мостки. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Поисковые работы проводил сводный отряд, куда вошли участники отрядов «Надежда» из Москвы, «Ополчение» из Мытищ, а также члены отряда «Витязь» из Щелково и Солнечногорска.

В мероприятии приняли участие первый заместитель главы округа Александр Кузьмин, председатель Совета депутатов Марина Веремеенко, руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Ольга Гончар, депутаты Московской областной Думы Владимир Вшивцев и Владислав Мирзонов, начальник отдела молодежной политики администрации округа Марина Гасымова, руководитель военно-патриотического поискового отряда «Витязь» Олег Мартыненко, юнармейцы и ученики школ.

Поисковые отряды ведут непрерывную работу по обнаружению и достойному захоронению павших на полях сражений бойцов. Администрация округа находится в тесном контакте с поисковиками, оказывая всестороннюю поддержку, включая гуманитарную помощь, предоставление транспорта и совместное участие в поисковых операциях.

«Война не закончена, пока не похоронен последний солдат. Важно передать эту священную память молодежи. Их искренние переживания на таких церемониях это подтверждают. Я сам лично участвовал в поисковых отрядах. Ездили на Синявинские высоты, и когда видел те места, где проходили боевые сражения, где находятся блиндажи, траншеи, остатки патронов, кажется, будто это было вчера. Мы проводим такие мероприятия, чтобы сохранить память о воинах, защитивших Отечество, и благодарны всем жителям, руководителям предприятий и предпринимателям, кто помогает в этом нелегком, но важном деле», — отметил первый заместитель главы г. о. Солнечногорск Александр Кузьмин.

Ранее в честь 80‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по всему округу благоустроили памятники, мемориалы и братские могилы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.