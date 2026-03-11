В Солнечногорске с начала года отловили 84 бездомные собаки

Службы Солнечногорска в январе и феврале 2026 года отловили 84 безнадзорные собаки по программе «Отлов — стерилизация — вакцинация — возвращение». Животных осматривают ветеринары, стерилизуют и чипируют, после чего часть возвращают в привычную среду, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Все отловленные животные проходят ветеринарную помощь, профилактику заболеваний, стерилизацию и чипирование. Спокойных собак возвращают на прежние места обитания, агрессивных направляют в приют на пожизненное содержание. Сейчас в приюте «Велес» в деревне Рахманово находятся 44 такие собаки. Условия их содержания контролируют сотрудники управления потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства администрации округа.

«В приют поступают собаки, отловленные подрядной организацией на территории нашего муниципалитета. Животные ежедневно получают хорошее питание и внимание врачей. В Московской области уделяется большое внимание ситуации с бездомными животными. В прошлом году была введена обязательная регистрация и чипирование, такие меры помогают быстро идентифицировать убежавшего питомца, а подход к содержанию собаки становится более ответственным. К тому же с 1 марта 2026 года за неучтенное животное хозяину грозит штраф от 1500 до 3000 рублей», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Сообщить о собаке без хозяина и без бирки можно по телефону горячей линии главы +7 (800) 201-67-47 или в отдел сельского хозяйства по номеру +7 (496) 263-13-30.

