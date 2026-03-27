В Солнечногорске рассмотрели 120 вопросов на выездной администрации

Выездная администрация прошла 26 марта в Андреевской школе городского округа Солнечногорск. К представителям власти обратились 40 жителей, которые задали более 120 вопросов по ЖКХ, дорогам, транспорту и благоустройству, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Прием провели первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов, депутаты и члены фракции «Единая Россия» Николай Трофимов, Ирина Донская и Наталья Ульянова, а также профильные заместители, руководители управлений и отделов, представители МБУ «ДЕЗ» и МКП «ИКЖКХ». Часть обращений удалось решить на месте, остальные вопросы взяли в работу. В частности, оперативно проработали темы текущего благоустройства и уборки территорий после зимы.

«Люди, которые посетили выездную администрацию, это не только жители Андреевки, но и других деревень — Ложки, Головково. Интерес очень высокий, что подтверждает необходимость таких мероприятий. Основные вопросы — транспортное обслуживание, ремонт и содержание дорог, благоустройство», — сказал Виталий Тушинов.

Формат выездной администрации в округе используют регулярно. Кроме того, ежемесячно проводится прием жителей главой округа. Записаться можно по телефону 8 (800) 201-67-47 или по электронной почте solngor@mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что проводимые на местах выездные администрации повышают доверие жителей Подмосковья к властям. Он уточнил, что нужно выезжать на разговор с жителями не один раз, а несколько.

«Если один раз приехал, поулыбался и уехал, то это не выездная администрация, а профанация», — заявил губернатор.