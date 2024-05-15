сегодня в 12:11

В Солнечногорске расчистили от мусора акваторию реки Истра

Спасатели МКУ «СолнСпас» совместно с сотрудниками отдела экологии администрации Солнечногорска провели совместный рейд по акватории реки Истра. При помощи плавсредств специалисты обследовали водный объект от СНТ «Испытатель-4» до деревни Снопы. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

По итогам рейда сотрудники очистили от мусора, валежника и прочих посторонних предметов 9 мест, препятствующих течению воды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Губернатор поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.