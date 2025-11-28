В Солнечногорске проводят рейды по профилактике пожаров в зимний период

Сотрудники Отдела надзорной деятельности и профилактической работы в Солнечногорске информируют о том, что в зимний период увеличивается риск возникновения пожаров. В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций на территории муниципалитета реализуется комплекс профилактических мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Специалисты рекомендуют уделять особое внимание безопасности всех видов отопления — печного, газового и электрического. Домовладельцам категорически запрещается использовать самодельное электрооборудование, оставлять топящиеся печи без присмотра и допускать их перекаливание, а также строго следовать инструкциям по эксплуатации электроприборов и не перегружать электросети.

В рамках профилактической работы в округе проводят рейды и беседы с населением, раздают информационные листовки и памятки. Кроме того, на регулярной основе проводят уроки безопасности в образовательных учреждениях округа, где детям разъясняют правила поведения в зимний период, включая меры предосторожности при катании на горках и на льду, алгоритм действий в чрезвычайных ситуациях, а также основные требования пожарной безопасности, в том числе при использовании электрообогревателей и гирлянд.

«Крайне важно, чтобы каждый житель ответственно относился к соблюдению правил пожарной безопасности. Мы настоятельно рекомендуем установить в домах пожарные извещатели, проверять отключение газовых и электрических приборов перед уходом из дома или сном и не допускать детей к пользованию отопительным оборудованием», — подчеркнул заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

По данным Отдела надзорной деятельности, с начала 2025 года на территории округа зарегистрировано 419 пожаров.

В случае возникновения пожара необходимо незамедлительно звонить по единому номеру экстренных служб 112 или по номеру пожарных и спасателей 101.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.