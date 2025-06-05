В Солнечногорске проверили качество работ по благоустройству территорий

По поручению главы округа Константина Михалькова на ул. Тамойкина, Военный городок и мкр. Выстрел провели мониторинг качества работ по благоустройству и нарушений в содержании общественных пространств. В обходе приняли участие первый заместитель главы округа Кирилл Типографщик, совместно с руководителем фракции «Единая Россия» в совете депутатов Ольгой Гончар и специалистами профильных управлений. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Во время рейда отметили работы по восстановлению территории после масштабной замены труб системы отопления. Однако выявили и ряд существенных недостатков: многочисленные замечания касались неудовлетворительного покоса травы, граффити на жилых домах и заборах. Также были зафиксированы проблемы с уборкой контейнерных площадок, наличие старых рекламных баннеров, ненадлежащее кронирование деревьев и незавершенные разрытия.

«Ни один ордер не будет закрыт, пока подрядчики не приведут территорию в первоначальное состояние. Отсутствие работ по покосу территории возле многоквартирных домов со стороны управляющих компаний и уборке прилегающей территории со стороны бизнеса совершенно недопустимо! Выдадим соответствующие предписания по устранению замечаний», — подчеркнул первый заместитель главы г. о. Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Обходы территорий совместно с заместителями главы и профильными службами проводят на регулярной основе. Это позволяет оперативно реагировать на обращения жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.