В Солнечногорске провели встречу с бойцами СВО о защите от мошенников

Встреча участников спецоперации с сотрудниками уголовного розыска прошла 26 мая в Ассоциации ветеранов СВО в Солнечногорске. Полицейские рассказали, как распознать мошенников и защитить себя и близких от их действий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники ОМВД по городскому округу Солнечногорск обсудили с ветеранами основные схемы обмана и признаки психологического давления. Особое внимание уделили тому, какие изменения в поведении родных могут свидетельствовать о воздействии злоумышленников и как вовремя вмешаться.

Полицейские отметили, что жертвой мошенников может стать любой человек, однако чаще всего под их влияние попадают пожилые люди и дети. Нередко пострадавшие сами содействуют преступникам: скрывают факт общения, отказываются обсуждать ситуацию или противодействуют попыткам помочь. Итогом становятся утраченные сбережения, имущество или крупные кредиты.

«Такая просветительская беседа проходит в наших стенах впервые, чтобы помочь избежать мошеннических действий в отношении участников СВО и членов их семей. К сожалению, ветераны СВО тоже сталкиваются с такими ситуациями. Один из участников поделился негативным опытом, который пришлось пережить ему и родным. В Ассоциации мы стараемся помочь всем, в том числе подключаем сотрудников ОМВД к содействию в решении вопросов», — сказала советник главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Сотрудники полиции рекомендовали не вступать в телефонные разговоры с незнакомцами, не решать дистанционно вопросы, связанные с деньгами или уголовной ответственностью. При взломе личного кабинета на «Госуслугах» следует обращаться в МФЦ, а при угрозах и запугивании — незамедлительно идти в правоохранительные органы. В округе возбуждено более 40 уголовных дел по тяжким и особо тяжким составам мошенничества, где ущерб превышает 250 тыс. и 1 млн рублей соответственно.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что по указу президента в Подмосковье открылся филиал фонда «Защитники Отечества», которые ждут своих близких с СВО.

«Кроме этого центра, на каждой территории у нас работают центры поддержки, и что очень важно, я в этом не раз убеждался, что каждый глава знает количество семей, где мы должны быть вместе, где мы должны быть рядом и решать самые разные вопросы», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.