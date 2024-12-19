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В Солнечногорске провели тренировки по эвакуации при пожаре

В Солнечногорске состоялся единый день объектовых тренировок. Отработку эвакуации людей провели на 197 объектах с массовым пребыванием — во всех учреждениях образования, здравоохранения, культуры, спорта, соцзащиты, а также в торгово-развлекательных центрах и других заведениях. В практических учениях участвовали порядка 22 600 человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Особое внимание уделили местам, где пройдут новогодние и рождественские мероприятия.

В тренировках были задействованы сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Солнечногорск, пожарно-спасательной части № 267, «Мособлпожспаса».

Участники отработали порядок действий по сигналам гражданской обороны и эвакуацию при угрозе пожара, прослушали противопожарный инструктаж.

«Первоначальная задача сотрудников — обучить персонал учреждений практическим действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, порядку и правилам взаимодействия с пожарно-спасательными подразделениями. Персонал должен самостоятельно, быстро и безошибочно ориентироваться в ситуации при возникновении угрозы пожара и чрезвычайной ситуации, знать приемы и способы спасения и эвакуации людей и материальных ценностей, расположение первичных средств пожаротушения, внутренних пожарных кранов, систем пожарной сигнализации», — рассказал главный государственный инспектор по пожарному надзору по г. о. Солнечногорск Дмитрий Нилов.

Профилактические мероприятия провели по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Тренировка прошла продуктивно. Все выполнили поставленные задачи. Следующая состоится уже в новом году. Их проводим ежеквартально», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.