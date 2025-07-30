В Солнечногорске провели профилактический рейд на Истринском водохранилище

Вдоль береговой линии Истринского водохранилища в Солнечногорске состоялся межведомственный рейд с целью обеспечения безопасности отдыхающих и предотвращения несчастных случаев. Патрулирование направлено на выявление мест стихийного отдыха у воды, где купание запрещено, и проведение профилактических бесед с гражданами. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сотрудники отдела надзорной деятельности округа Солнечногорск совместно с представителями администрации округа отдельное внимание уделили соблюдению правил пожарной безопасности. Они пресекли разведение открытого огня в запрещенных местах, составили административный протокол и наложили штраф в размере 10 тыс. рублей. Кроме того, участники рейда выявили нарушение правил перевозки несовершеннолетних детей, за что предусмотрен штраф и профилактическая беседа, а также зафиксировали нетрезвого судоводителя. Его отстранили от управления, а маломерное судно изъяли на стоянку.

«Патрулирование на Истринском водохранилище провели для усиления контроля за безопасностью граждан и предотвращения несчастных случаев в местах массового отдыха у воды», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

В рамках мероприятия гражданам раздали листовки с информацией о правилах безопасности на воде и мерах пожарной безопасности. В купальный сезон проверки осуществляют на регулярной основе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.