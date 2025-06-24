В Солнечногорске провели «Олимпийский фестиваль» в летнем школьном лагере

Ребята из лагеря продемонстрировали высокую активность и успешно отвечали на вопросы. После образовательной части мероприятия дети переместились на свежий воздух для участия в спортивной эстафете.

Во время эстафеты школьники прыгали на скакалке, соревновались в беге, чеканили мяч и многое другое. Программа лагерей создана для всестороннего развития детей, учитывая их возрастные особенности и интересы. Она включает в себя творческие, образовательные и спортивные активности.

«Мероприятия подобного формата направлены на воспитание у детей любви к спорту, истории и познанию мира. Важно отвлечь детей от гаджетов и дать им возможность раскрыть свой потенциал в разных областях, развивая при этом физические и интеллектуальные способности», — подчеркнула заместитель главы г. о. Солнечногорск Виктория Куракова.

Летние школьные лагеря округа организованны на базе 20 образовательных учреждений. Смена продлится до 9 июля.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.