В Солнечногорске провели «Олимпийский фестиваль» в летнем школьном лагере
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В лицее № 7 состоялся интерактивный «Олимпийский фестиваль», посвященный истории Олимпийских игр, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ребята из лагеря продемонстрировали высокую активность и успешно отвечали на вопросы. После образовательной части мероприятия дети переместились на свежий воздух для участия в спортивной эстафете.
Во время эстафеты школьники прыгали на скакалке, соревновались в беге, чеканили мяч и многое другое. Программа лагерей создана для всестороннего развития детей, учитывая их возрастные особенности и интересы. Она включает в себя творческие, образовательные и спортивные активности.
«Мероприятия подобного формата направлены на воспитание у детей любви к спорту, истории и познанию мира. Важно отвлечь детей от гаджетов и дать им возможность раскрыть свой потенциал в разных областях, развивая при этом физические и интеллектуальные способности», — подчеркнула заместитель главы г. о. Солнечногорск Виктория Куракова.
Летние школьные лагеря округа организованны на базе 20 образовательных учреждений. Смена продлится до 9 июля.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.