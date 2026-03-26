В Солнечногорске провели круглый стол по охране труда для бюджетников

Круглый стол по вопросам охраны труда прошел 24 марта в Солнечногорске для работников бюджетной сферы, отвечающих за кадровое делопроизводство и безопасность сотрудников. Участникам разъяснили требования к обеспечению безопасных условий труда и порядок расследования несчастных случаев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встречу организовали в городском центре народного творчества и досуга «Лепсе». Основными темами стали обеспечение безопасности на рабочих местах, расследование несчастных случаев, а также вопросы приема и увольнения сотрудников.

Главный эксперт отдела социальной сферы администрации городского округа Солнечногорск Татьяна Варламова подчеркнула, что своевременный капитальный и текущий ремонт зданий, содержание территорий в нормативном состоянии, оперативная уборка снега и наледи напрямую влияют на сохранение жизни и здоровья работников.

«Часть встреч приурочены к мероприятиям, утвержденным губернатором Московской области, например ко Дню труда. В городском округе предприятий много, и мы стараемся охватить как можно больше, выезжаем на места и проводим встречи в цехах и учебных заведениях», — сказала Татьяна Варламова.

По ее словам, повышенный риск травматизма сохраняется в транспорте и на производстве из-за специфики работ, нарушений правил дорожного движения и выполнения грузоподъемных операций. Подобные консультации в округе проводят несколько раз в год для сотрудников предприятий и руководителей образовательных организаций.

За консультациями по вопросам охраны труда можно обратиться в отдел социальной сферы администрации по адресу: ул. Красная, д. 120, каб. 308, телефон +7 (4962) 63-85-42.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.