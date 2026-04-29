В Солнечногорске проведут пешеходные экскурсии ко Дню Победы

Бесплатные пешеходные экскурсии пройдут в Солнечногорске 8 и 9 мая к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Жителям и гостям расскажут о роли города воинской доблести в годы войны и его освобождении от фашистских захватчиков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экскурсии проведут по центральным улицам Солнечногорска. Участники узнают о ключевых событиях военных лет, бывшем немецком военном кладбище на Советской улице и других исторических фактах, связанных с городом.

Историю представит профессиональный гид музейно-выставочного центра «Путевой дворец» Александр Валентинович Гостев. Сбор групп запланирован на 12:00 на площади перед железнодорожным вокзалом. Продолжительность прогулки составит 80 минут.

«Экскурсии без возрастных ограничений — приходите с детьми и родителями», — сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Записаться можно по телефону: 8(926)457-00-96 (Марина) по будням с 09:00 до 17:00. Количество мест ограничено.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.