В Солнечногорске состоялись военно-спортивные соревнования «Казачий сполох». Они посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Площадкой для проведения стала территория школы № 4, сообщает пресс-служба МедиаБанка Подмосковья.

Организаторами выступили Хуторское казачье общество поселка Андреевка и АНО «Военно-спортивный центр «Виктория». Они отметили, что «Казачий сполох» — это не просто состязания, а настоящая школа жизни. Здесь молодые люди учатся мужеству, патриотизму и уважению к традициям предков.

В соревнованиях приняли участие более 140 юношей и девушек из различных военно-патриотических объединений, включая казачьи общества, клубы «Юнармии» и «Движения Первых» из столицы, Солнечногорска и других городов Подмосковья. Они соревновались в военно-прикладных видах спорта.

Для гостей организаторы подготовили насыщенную программу. Мастер-классы по плетению маскировочных сетей и изготовлению изделий для нужд фронта, мини-музей с экспонатами из зоны СВО, интерактивные площадки и выставки. Также работала полевая кухня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.