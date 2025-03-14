В Солнечногорске прошла акция «Безопасный двор»

В Красногорске сотрудники Гоставтоинспекции совместно с молодогвардейцами и юными инспекторами дорожного движения школы № 4 напомнили правила дорожного движения на акции «Безопасный двор». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники обошли дворовые площадки. Там они рассказали о правилах, раздали памятные листовки и подарили световозвращающие браслеты. Кроме того, они призвали родителей чаще разговаривать с детьми и доносить до них важную информацию.

«С приходом весны дети стали больше времени проводить на улице, и мы решили, что необходимо провести акцию «Безопасный двор». Очень важно, чтобы с ранних лет дети привыкали и знали, что правила дорожного движения нужно соблюдать. Очень важно, чтобы родители напоминали им об этом», — отметил инспектор ДПС отдела Госавтоинспекции ОМВД России по г. о. Солнечногорск Павел Терентьев.

Событие было призвано напомнить детям о безопасном нахождении близ дорог и предупредить случаи детского травматизма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.