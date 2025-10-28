В Солнечногорске прошел инклюзивный форум «Солнце в каждом»

Первый инклюзивный форум «Солнце в каждом» провели 26 октября в культурно-досуговом центре «Тимоново» в Солнечногорске. Уникальное событие продемонстрировало сотням посетителей возможности для реабилитации и развития творческого потенциала людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Главными участниками стали подопечные и специалисты реабилитационных центров, творческих коллективов и авторских проектов. К форуму присоединились местное отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов городского округа Солнечногорск, Благотворительный фонд «Важные люди», Центр помощи семье и детям «Растим вместе», КЦСОР «Химкинский», ГБСУСО МО «Пансионат „Клинский“, школа инклюзивного творчества „Танцующий дом“, Центр для людей с инвалидностью „Инватриса“, АНО Центр интеграции „Дом ходуном“, православный приход Храма Успения Божией Матери с. Берново Старицкого района Тверской и Кашинской епархии и другие организации.

На форуме обустроили несколько интерактивных зон. Так, на «Нейролокации» показали передовое оборудование для комплексной реабилитации детей и взрослых, которое восстанавливает нейронные связи в головном мозге и помогает при расстройствах аутистического спектра. Интерес у гостей вызвал и аппарат с применением технологий виртуальной реальности «Девирта — Делфи» для людей с нарушением координации движения. Специалисты: логопеды-дефектологи, психологи и нейропсихологи — предоставили возможность позаниматься на интерактивных полу, лошадке и песочнице, рассказали о широких возможностях подмосковных центров.

«Подобные мероприятия очень важны, чтобы люди были информированы, какие прекрасные реабилитационные возможности есть в центре, чтобы приходили лечиться, учиться и развивать деток. Мы смогли привезти только транспортабельное оборудование, а у нас также есть соляная пещера, массажные комплексы и многое другое. Важно, чтобы люди об этом знали и пользовались», — рассказал заведующий детским отделением Комплексного центра социальной реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов «Химкинский» Александр Ухлин.

«Солнечный вернисаж» познакомил с живописными произведениями людей с особенностями, а «Ярмарка возможностей» — с фондами и их проектами. Например, «Чтение книг в темноте» позволило получить сенсорный терапевтический опыт совместно чтения с собакой.

На «Арт-фабрике» провели разнообразные мастер-классы: от рукоделия и творчества до компьютерной грамотности, — где гости создавали изделия ручной работы, танцевали и водили хороводы, осваивали цифровые технологии. Кроме того, эксперты предоставили современные методы содействия в трудоустройстве.

«Форум стал площадкой для общения, обмена бесценным опытом и идеями, раскрытия талантов. Он показал, каких удивительных возможностей в профессии, ремесле, творчестве могут достичь люди, особенно если в их жизни присутствуют поддержка, забота и внимание», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Кульминационным событием стала концертная программа с участием людей с ОВЗ и инвалидов. Ее открыл арт-проект «Танцы в темноте» под руководством Екатерины Зайцевой, который получил Гран-при фестиваля «Инклюзивная Москва».

На модном дефиле показали коллекцию украшений и шляп от совместного проекта «Инватрисы» и Анны Комкиной. Ученица Менделеевской детской школы искусств Ульяна Калинникова исполнила произведение солнечногорского композитора Сергея Воронцова «Меланхолия». Дипломант и лауреат множества фестивалей и конкурсов, трижды представитель России на Всемирном специализированном фестивале искусств в Южной Корее пианист Даниил Шипунов сыграл песни военных лет и попурри, а победитель всероссийских фестивалей Таир Костромин — произведения Моцарта. Коллективы «Солнце» и «Дорогами добра» выступили с хореографическими и песенными номерами. Евгений Коршунов, который ранее делил сцену с Муслимом Магомаевым, Иосифом Кобзоном и Надежной Бабкиной, очаровал зрителей своим вокалом.

Организаторами форума «Солнце в каждом» выступили АУ «Содружество домов культуры» и КДЦ «Тимоново» при поддержке Совета депутатов городского округа Солнечногорск, Окружного управления социального развития № 20, Координационного Совета женщин-парламентариев при Московском областном отделении Союза женщин Подмосковья и Солнечногорского отделения региональной общественной организации «Союз журналистов Подмосковья».

