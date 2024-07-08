В Солнечногорске прошел этап XXII Конференции местного отделения «Единой России»

Основной вопрос повестки — выдвижение кандидатов в депутаты совета депутатов городского округа Солнечногорск от партии «Единая Россия».

На выборы в совет депутатов городского округа Солнечногорск заявлено 30 человек. 15 человек — по списку, 15 человек по одномандатным избирательным округам. Среди них — работники образования, работники культуры, представители медицины, бизнеса, спорта и молодежной политики, а также — участники СВО. 70% всех кандидатов выдвигаются впервые.

«Эта Конференция очень важная — она целиком посвящена предстоящим выборам в совет депутатов городского округа Солнечногорск. Во время предварительного голосования были определены списки кандидатов, которые будут представлять партию на выборах. В списке представители образования, медицины, бизнеса, общественных и молодежных организаций, а также участник специальной военной операции. Это значит, что интересы наших жителей будут представлены всесторонне. Ведь в совете депутатов должны быть люди, которые понимают специфику каждой сферы, и готовы работать на благо нашего округа», — рассказал Константин Михальков.

Возглавил список Андрей Гречко — доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН. В 2021 году бал награжден Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, в 2024 году награжден Орденом Пирогова. С 2022 года является членом партии «Единая Россия». С 2013 года работает в должности директора ФГБНУ «Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии».

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

По одномандатному избирательному округу №5 идет Наталья Ульянова. С 2019 года является членом партии «Единая Россия». С 2011 года работает в должности директора МАУК городского округа Солнечногорск «Андреевка».

Как отметил Денис Перепелицын, основная задача для кандидатов — встречаться с жителями, узнавать, что волнует их в первую очередь.

«В сентябре Солнечногорск будет выбирать Совет депутатов, который на ближайшие пять лет будет определять будущее развитие муниципалитета. Сейчас основная задача для кандидатов встречаться с жителями, узнавать, что волнует их в первую очередь, собирать наказы, реагируя на новые запросы. Партийная программа, с которой вы пойдете на выборы, должна отражать интересы и потребности людей» — прокомментировал Перепелицын.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей – ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», - считает Воробьев.