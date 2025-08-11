В Солнечногорске продолжается капитальный ремонт Поваровской школы

сегодня в 18:09

Посетили объект и проверили ход работ первый заместитель министра строительного комплекса Московской области Никита Никулин и руководитель муниципалитета Константин Михальков.

На сегодняшний день фасадные работы почти завершены, ведутся внутренние работы по заливке полов, укладке плитки, гидроизоляции спортзала и прокладке электропроводки. На стройплощадке трудятся около 50 специалистов, вскоре количество работников увеличится до 70. Работы идут ускоренными темпами в две смены.

«Готовность объекта — 73%. Родители уже приходили на экскурсию — впечатления только положительные. Строители уверены: 1 сентября дети смогут сесть за парты в обновлённом здании», — прокомментировал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В рамках капремонта специалисты заменят системы отопления, вентиляции и канализации, отремонтируют входную зону, обновят крышу и фасад здания, установят новые окна, а также современное оборудование и мебель. Дополнительно территория учебного заведения также будет приведена в порядок и благоустроена.

Работы выполняются по госпрограмме Московской области и национальному проекту «Образование» при поддержке губернатора Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.