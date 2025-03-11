В Солнечногорске поздравили ветерана ВОВ Евгению Петрович со 100-летним юбилеем

Евгению Михайловну Петрович лично навестил первый заместитель главы округа Солнечногорск Александр Кузьмин, чтобы поздравить с важной датой и вручить подарок. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Евгения Михайловна во время Великой Отечественной войны была труженицей тыла. Несмотря на нелегкую юность и все ужасы того времени она стойко вынесла все испытания и отмечает свой юбилей — 100 лет.

«Празднование состоялось в кругу семьи, с дочерью и внуками. Евгения Михайловна вспоминала молодые годы, когда только начала быть участницей войны и тяжесть послевоенных лет. Конечно же я хочу пожелать крепкого здоровья, чтобы рядом были родные и близкие люди, которые готовы прийти на помощь. Спасибо за мирное небо над головой», — подчеркнул первый заместитель главы г. о. Солнечногорск Александр Кузьмин.

Ранее Евгении Михайловне вручили юбилейную медаль «80 лет Победы». Всего в 2025 году эту медаль вручат 241 ветерану округа.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте ( https://may9.ru/ ) и в Telegram-канале ( https://t.me/may_9_ru ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.