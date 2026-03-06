В Солнечногорске поздравили сотрудниц военных госпиталей с 8 Марта

Сотрудниц Московского областного госпиталя для ветеранов войн в Жилино и Военного клинического госпиталя Минобороны РФ в микрорайоне Тимоново поздравили с наступающим Международным женским днем в Солнечногорске. Женщинам вручили цветы и поблагодарили за помощь участникам специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С наилучшими пожеланиями к медикам обратились заместители главы городского округа Эдуард Машковцев и Максим Барков, уполномоченный главы по территориальному округу Андреевка Дмитрий Воронов, депутаты совета депутатов, члены партии «Единая Россия» Андрей Дорошенко, Степан Козлов, Владимир Недвижаев, Алексей Панкратов и Николай Трофимов.

Они поблагодарили врачей, медсестер и персонал госпиталей за добросовестный труд, восстановление здоровья и работоспособности бойцов, а также за вклад в их реабилитацию после тяжелых заболеваний.

«В госпитале работают одни из самых крепких, надежных и преданных девушек. Они восстанавливают здоровье бойцам, которые защищают нашу страну. Огромное им человеческое спасибо за работу. Хочется пожелать им здоровья, домашнего тепла, уюта, стабильности и скорейшего мира в нашей стране», — сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Эдуард Машковцев.

Депутат Николай Трофимов подчеркнул преемственность опыта и сохранение лучших врачебных традиций, которые вместе с современным оборудованием и передовыми методами лечения помогают пациентам возвращаться к полноценной жизни.

«Прекрасный госпиталь, в котором давно лечился мой дед. Большое спасибо женщинам, которые все время на службе и помогают мужчинам становиться на ноги», — отметил Николай Трофимов.

В завершение встречи сотрудницам госпиталей вручили букеты цветов и еще раз выразили признательность за заботу о пациентах и помощь стране.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.

«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <...> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.