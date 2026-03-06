В Солнечногорске поздравили медсестер госпиталя ВМФ к 8 Марта

В Солнечногорске 6 марта поздравили женский персонал санатория ВМФ с наступающим Международным женским днем. Глава городского округа Константин Михальков и депутаты вручили медикам цветы и подарки и поблагодарили за работу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков, а также депутаты Владимир Красин и Владимир Дацюк посетили санаторий ВМФ накануне 8 Марта. Они отметили вклад врачей и медсестер в создание комфортной атмосферы в госпитале и подчеркнули значимость их труда для пациентов.

Гостям рассказали и о выполненной ранее просьбе коллектива. В учреждении установили подъемник для пациентов, которым сложно самостоятельно подниматься на этаж с физиотерапевтическими процедурами.

«Особая радость — что нам удалось выполнить важную просьбу еще с прошлой встречи: теперь в госпитале установлен подъемник для пациентов, которым трудно самостоятельно подниматься на этаж с физиотерапевтическими процедурами. Это большой шаг к созданию безбарьерной среды — и я искренне благодарю бизнес-сообщество за оперативное содействие», — сказал Константин Михальков.

Во время визита представители администрации прошлись по отделениям медучреждения и пообщались с сотрудниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.