В Солнечногорске Подмосковья завершат благоустройство набережной Сенежа в июле

Обновленную набережную озера Сенеж откроют в июле в Солнечногорске. Работы по благоустройству ведутся в несколько этапов с 2018 года и сейчас выходят на финальную стадию, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Благоустройство набережной озера Сенеж продолжается уже несколько лет. В 2018 году здесь появились амфитеатр для отдыха, велодорожка с безопасным покрытием, пирс, детские и спортивные площадки, скамейки и пляж с белым кварцевым песком.

В 2019 году территорию расширили: обустроили новые пирсы для рыбаков, второй пляж, зону воркаута, детскую площадку с качелями, спортивную зону и тихое пространство для отдыха. В 2020 году работы продлили до Мастерской управления «Сенеж». Там сохранили концепцию уютных зон, добавили удобные спуски к воде, места для рыбалки и смотровую вышку-маяк.

В 2023 году на набережной создали пешеходный маршрут протяженностью 580 метров с видовыми площадками, перголой с парковыми качелями, дополнительным пирсом, обновленным амфитеатром и новым озеленением.

Сейчас завершается финальный этап. Прокладывают 835 метров кабеля электроснабжения и 1200 метров кабеля наружного освещения, устанавливают 24 светодиодных фонаря и 346 метров светодиодной ленты. На территории размещают шесть скамеек и шесть урн, 30 ограждений, восстанавливают более 10 тыс. кв. метров газона, монтируют 300 кв. метров деревянного настила и четыре винтовые сваи.

В ближайшее время появятся спуск к пляжу из микрорайона Тимоново с лестницей и пандусом, отдельный спуск для лодок, новый пирс, пляжная зона с мягким входом в воду, смотровая площадка, современный туалет и система видеонаблюдения. Общая площадь благоустроенной территории составит 4,9 гектара. Работы проводят по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.